Киев, 22 октября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В результате ДТП, которое произошло в Обуховском районе Киевской области, пострадали шесть жителей Белоруссии. Об этом 22 октября сообщает полиция Киевской области на своей странице в соцсети Facebook.

Mytaganrog.com ДТП

«Вчера около 15 часов в дежурную часть Обуховского районного управления полиции поступило сообщение о том, что на 51-м км автодороги Н-01 (Киев — Знаменка) произошло масштабное ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и грузового автомобиля FAW», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, согласно предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель автобуса, где находились 17 жителей Белоруссии, не предоставил преимущества в движении грузовику и в результате столкновения перевернулся.

Кроме того, отмечается, что все пострадавшие доставлены в медучреждение и добавляется, что полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Свердловской области пассажирский автобус съехал с трассы и перевернулся. Один человек в результате погиб, а ещё восемь травмированы.