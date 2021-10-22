Жители Украины жалуются на некачественный газ
Киев, 22 октября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Потребители газа на Украине жалуются, что топливо — низкого качества и плохо греет. Вероятно, украинский газ смешивают с российским, заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко порталу UBR.ua.
Украинцы жалуются на то, что тепла от газа стало меньше, вода на плитах закипает плохо, в духовках «тлеют» блюда. Люди отмечают, что газ плохо пахнет, а его калорийность стала ниже.
«По факту, наши подмешивают российский газ с украинским, чтобы хоть как-то сохранить качество», — сказал Попенко.
По его словам, газ получают из трубы «со всеми примесями, песком и прочим». Он нуждается в очистке, и если выполнить её плохо, качество газа упадёт. Такой газ будет дешевле, но украинским потребителям его продадут по «нормальной» цене.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее партия «Батькивщина» бывшего преьер-министра Украины Юлии Тимошенко потребовала объявить в стране чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса.
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