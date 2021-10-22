Киев, 22 октября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Потребители газа на Украине жалуются, что топливо — низкого качества и плохо греет. Вероятно, украинский газ смешивают с российским, заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко порталу UBR.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

Украинцы жалуются на то, что тепла от газа стало меньше, вода на плитах закипает плохо, в духовках «тлеют» блюда. Люди отмечают, что газ плохо пахнет, а его калорийность стала ниже.

«По факту, наши подмешивают российский газ с украинским, чтобы хоть как-то сохранить качество», — сказал Попенко.

По его словам, газ получают из трубы «со всеми примесями, песком и прочим». Он нуждается в очистке, и если выполнить её плохо, качество газа упадёт. Такой газ будет дешевле, но украинским потребителям его продадут по «нормальной» цене.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее партия «Батькивщина» бывшего преьер-министра Украины Юлии Тимошенко потребовала объявить в стране чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса.

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