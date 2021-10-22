Уфа, 22 октября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что днем 23 октября в некоторых районах республики ожидается небольшой дождь, порывы ветра до 20 метров в секунду.

Столбик термометра в Башкирии ночью может опуститься до +4°С, днем воздух в регионе может прогреться до +13°С.

Отмечается, что на некоторых участках дорог ночью и утром возможен туман с видимостью до 500 метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ожидаются сильный ветер, мокрый снег и гололед.