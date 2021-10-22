Санкт-Петербург, 22 октября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отказал бывшему гендиректору ОАО «Избербашский радиозавод им. Плешакова П.С.» Валентину Семендяеву в замене неотбытой части наказания более мягким. Динамика его исправления в колонии судью не впечатлила. Об этом 22 октября сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

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Семендяев был приговорен Мещанским районным судом города Москвы 5 августа к двум с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей за крупное мошенничество. Наказание осужденный отбывает в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Петербургу и Ленобласти. Срок у него истекает 9 мая 2022 года. Как сообщил адвокат осужденного, его подзащитный отбыл более половины срока, вину признал, раскаялся в содеянном. Просил заменить колонию на исправительные работы. Пояснил, что, в случае положительного решения, Семендяев будет трудоустроен в ООО «Инжиниринговый центр молекулярного наслаивания» и предоставил суду гарантийное письмо.

Суд учел, что в СИЗО Семендяев нарушений не допускал, работает в бригаде №28 укладчиком-упаковщиком. К труду относится добросовестно, принимает участие в работах по благоустройству исправительного учреждения, посещает мероприятия воспитательного характера, делает правильные выводы, участвует в спортивных и культурно-массовых. Вежлив, корректен, опрятен, имеет два поощрения. Вместе с тем он также учел, что фактически до мая 2021 осужденный никак себя не проявлял, поощрения были им получены непосредственно перед обращением адвоката в суд.

«Таким образом, положительная динамика исправления у осужденного составляет 16,6%, что не может быть учтено как стабильное исправление. Кроме того, по приговору суда у Семендяева иск на 108 млн рублей. По иску возмещено 182 918 рублей 62 копейки, штраф погашен на 120 тыс. рублей. При этом, говорит суд, оценивая банковские документы, имея возможность погашать задолженность в большем объеме, Семендяев тратит деньги в магазине на личные излишние нужды», — рассказали в ОПС.

Суд Семендяеву отказал.