Якутск, , 11:12 — REGNUM Кадровые перестановки в Якутии не выглядят логичными. Чиновники, которых должны были отправить в отставку как не справившихся, как-будто поощрены увольнениями, высказал мнение эксперт ИА SakahDay Сергей Витте. Он считает, что к увольнениям необходимы пояснения.

Отставка

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«Не то чтобы народу хочется разборок и крови, но требуются какие-то пояснения к этим увольнениям, которые на самом деле выглядят как поощрения и награда, учитывая, что все уволенные искренне рады отставке. Такое впечатление, что как будто люди ударно отпахали и уходят на заслуженный отдых с поощрением», — сказал Сергей Витте.

По его словам, самой довольной увольнением выглядела министр здравоохранения региона Елена Борисова, отправленная в отставку на пике заболеваемости COVID-19 в республике. Ей приготовили тёплое местечко и сопровождали отставку заявлениями о том, как высоко ценят её заслуги, напомнил эксперт. Он считает, что это выглядит странно на фоне недовольства жителей Якутии работой экс-министра.

Аналогичной Сергей Витте назвал ситуацию с увольнениями руководителя департамента по вопросам местного самоуправления Руслана Платонова, главы департамента внутренней политики АГИП Михаила Слепцова, получившего работу в АО «Комдрагметалл», и министра молодёжи Степана Саргыдаева (устроен замглавы Чурапчинского района). И это при том, что к министерству молодежи, которое он возглавлял, было много претензий, подчеркнул эксперт.

«Никакого наказания виновных не произошло. Все довольны. Ушедшие за провалы на места получше. Это нельзя назвать увольнением по отрицательным мотивам», — сказал Сергей Витте.

Как сообщало ИА REGNUM, политолог Виталий Обедин также считает кадровые перестановки в правительстве республики нелогичными. Переставлять местами чиновников в правительстве Якутии в принципе бесполезно, его нужно оптимизировать, уверен эксперт.