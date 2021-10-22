В Самаре в школе произошел пожар
Самара, 22 октября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Пожар ликвидировали в школе Самары. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сергей Хабибулин
Последствия пожара в школе
Сообщается, что рано утром 22 октября спасатели получили информацию о том, что в здании школы по ул. Ново-Садовая, 26А произошел пожар. По повышенному рангу вызова (Пожар № 2) были подняты 37 огнеборцев на девяти единицах техники.
Прибыв на место происшествия, сотрудники спасательного ведомства установили, что в кабинете горит мебель. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание на площади три кв. метров.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти произошел пожар в одном из корпусов АвтоВАЗа.