Самара, 22 октября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Пожар ликвидировали в школе Самары. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сергей Хабибулин Последствия пожара в школе

Сообщается, что рано утром 22 октября спасатели получили информацию о том, что в здании школы по ул. Ново-Садовая, 26А произошел пожар. По повышенному рангу вызова (Пожар № 2) были подняты 37 огнеборцев на девяти единицах техники.

Прибыв на место происшествия, сотрудники спасательного ведомства установили, что в кабинете горит мебель. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание на площади три кв. метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти произошел пожар в одном из корпусов АвтоВАЗа.