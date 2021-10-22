Шиловский район, Рязанская область, 22 октября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Проверка по факту пожара в цехе по производству взрывчатых веществ в Шиловском районе Рязанской области организована прокуратурой региона, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе надзорного ведомства.

МЧС России Пожар на пороховом заводе под Рязанью

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Работу по координации деятельности контролирующих и правоохранительных органов на месте происшествия осуществляет исполняющий обязанности прокурора области Никита Зубко.

Прокуратура также проконтролирует результаты проверки, организованной следственными органами.

Как сообщало ИА REGNUM, на место происшествия вылетели зампред правительства области Дмитрий Филиппов, министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий и врио министра МЧС Александр Чуприян.