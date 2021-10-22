Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 22 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. На канарском острове Пальма было зарегистрировано в общей сложности 46 землетрясений в период с полуночи до 7:30 утра по местному времени. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на данные Национального географического института Испании.

Martin Luff Последствия землетрясения

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Самое крупное из землетрясений произошло в 06:09 часов на глубине 14 километров в Фуэнкальенте.

Отмечается, что магнитуда составила 3,6, а интенсивность — III по шкале от I до XII.