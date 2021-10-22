Москва, 22 октября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Режиссёру-постановщику детского киножурнала «Ералаш» Илье Белостоцкому предъявлено обвинение в совращении несовершеннолетних. Об этом 21 октября сообщил ТАСС.

Скриншот с YouTube Заставка киножурнала «Ералаш»

По данным СМИ, Белостоцкий находится в СИЗО. Ему грозит до десяти лет лишения свободы по ч. 3 ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).

ИА REGNUM напоминает, что Илья Белостоцкий работал режиссёром-постановщиком «Ералаша» в период с 2005 по 2014 год. Он также снял несколько серий проекта «След».