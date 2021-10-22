Ярославль, 22 октября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Главный врач областного клинического госпиталя ветеранов войн Михаил Осипов заявил о необходимости введения новых ограничительных мер. Он рассказал об этом на заседании регионального оперштаба по коронавирусу.

Госпиталь ветеранов войн в Ярославле

«Мы головное учреждение по борьбе с ковидом и занимаемся лечением с самого начала пандемии. К нам госпитализируются самые тяжелые пациенты с высокой угрозой летального исхода и тяжелой сопутствующей патологией. На сегодняшний день больница заполнена максимально. Это обусловлено более тяжелым течением во время этой новой волны коронавирусной инфекции. Можно сказать, что это новый этап борьбы. Причём, болезнь быстро прогрессирует и развивается. Нами пролечены уже более 5 тысяч пациентов и преобладающее большинство из них невакцинированные и пренебрегающие средствами индивидуальной защиты. Обращаюсь к членам оперштаба, что самое важное сегодня — это расширение числа лиц, подлежащих обязательной вакцинации, и, однозначно, усиление ограничительных мер», — заявил Михаил Осипов.

Заседание проходит под председательством врио губернатора Ярославской области Михаил Евраева. На нём обсуждается усиление ограничительных мер на территории региона.