Санкт-Петербург, 22 октября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Сотрудники электросетевой компании «Россети Ленэнерго» перешли в особый режим работы из-за штормовой погоды в Петербургском регионе, сообщили 22 октября в пресс-службе компании

Lenenergo.ru Сотрудники «Ленэнерго»

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«Энергетики ввели дополнительные дежурства оперативного персонала. Надежность электроснабжения обеспечивают 395 бригад (1665 человек), оснащенные 501 единицей техники», — отметили в «Россети Ленэнерго».

Специалисты подготовили дизельные генераторы для резервного энергоснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения, в случае необходимости.

Напомним, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области порывы ветра могут достигать 15−20 м/с, местами до 25 м/с, пройдут сильные дожди.