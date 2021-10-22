Майами, США, 22 октября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. «Майами Хит» одержал победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 137:95.

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Самым результативным игроком матча стал форвард «Майами» тайлер Хироу, в активе которого 27 очков. Кроме того, центровой Эдрис Адебайо отметился дабл-даблом из 20 очков и 13 подборов.

В составе «Милуоки» форвард Яннис Адетокунбо сделал дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов.

Напомним, «Милуоки» является действующим чемпионом НБА.