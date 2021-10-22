Краснодар, , 11:04 — REGNUM Между Российской Федерацией и Израилем сложились уникальные отношения. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с израильским премьер-министром Нафтали Беннетом.

Флаги России и Израиля Mil.ru

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Российский лидер рассчитывает, что правительство Беннета сохранит преемственность в отношениях двух государств. Глава государства напомнил, что с прежним правительством у России «сложились достаточно деловые и доверительные отношения».

«И я очень надеюсь, что несмотря на внутриполитические баталии, а они неизбежны для каждого государства, все-таки в части российско-израильских отношений ваше правительство будет проводить политику преемственности», — добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, планируется, что на встрече в Сочи, которая состоится 22 октября, президент России Владимир Путин обсудит с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом двустороннее сотрудничество в разных областях и ситуацию на Ближнем Востоке.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона заинтересована в продолжении диалога с израильскими партнёрами по вопросам безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Он добавил, что урегулирование палестино-израильского конфликта должно происходить на основе двугосударственного принципа в соответствии с международным правом, и что у такого решения не может быть альтернатив.

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