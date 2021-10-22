Краснодар, 22 октября 2021, 11:04 — REGNUM Между Российской Федерацией и Израилем сложились уникальные отношения. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с израильским премьер-министром Нафтали Беннетом.
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Российский лидер рассчитывает, что правительство Беннета сохранит преемственность в отношениях двух государств. Глава государства напомнил, что с прежним правительством у России «сложились достаточно деловые и доверительные отношения».
Как сообщало ИА REGNUM, планируется, что на встрече в Сочи, которая состоится 22 октября, президент России Владимир Путин обсудит с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом двустороннее сотрудничество в разных областях и ситуацию на Ближнем Востоке.
Ранее по теме: Россия заинтересована в диалоге с Израилем по Ближнему Востоку — Лавров
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона заинтересована в продолжении диалога с израильскими партнёрами по вопросам безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Он добавил, что урегулирование палестино-израильского конфликта должно происходить на основе двугосударственного принципа в соответствии с международным правом, и что у такого решения не может быть альтернатив.
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