Сочи, Краснодарский край, 22 октября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Россия и Израиль могут сотрудничать по урегулированию сирийского конфликта. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Как вы знаете, мы предпринимаем усилия для того, чтобы восстановить сирийскую государственность и укрепить её. Здесь есть и проблемные вопросы — их немало, — но есть и точки соприкосновения и возможности для сотрудничества. Особенно это касается вопросов, связанных с борьбой с терроризмом», — заявил Путин.