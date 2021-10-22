Тюмень, 22 октября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В Тюмени жертвами первого гололёда 22 октября с утра стали уже более 100 человек. Об этом сообщает руководитель службы экстренной и неотложной помощи окружной клинической больницы №2 Антон Терёхин.

Z22 Гололёд

Порядка 10% имеют достаточно тяжелые травмы, требующие экстренного хирургического вмешательства и продолжения лечения в стационаре. У всех остальных — ушибы, вывихи, растяжения, несложные переломы конечностей.

«Не все горожане поспешили сменить осенние ботинки на зимние, особенно это касается девушек, предпочитающих устойчивой платформе высокий и тонкий каблук. А между тем в такой обуви можно упасть и получить травмы даже при абсолютно сухом и свободном от наледи асфальте», — отмечают тюменские травматологи.

Травматологи предупреждают, что пожилым людям в гололёд следует брать с собой трость с резиновым наконечником, чтобы предотвратить скольжение при опоре на неё. Обувь должна быть обязательно удобной и устойчивой.