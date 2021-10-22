Санкт-Петербург, 22 октября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал, изучил и вернул составителям материалы дела об административном правонарушении в отношении оперного певца Мариинского театра Виктора Коротича, которого обвинили в неповиновении сотрудникам полиции. Об этом проинформировали в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Mariinsky.ru Солист оперной труппы Мариинского театра Виктор Коротич

Ранее ИА REGNUM сообщало, что днем 17 октября у дома 14 по Дровяному переулку полицейские заметили Коротича и приняли его за преступника в розыске. Как следует из материалов дела, оперный певец попытался избежать встречи с сотрудниками полиции и не реагировал на неоднократные законные требования проследовать в ОВД, предъявить документы, удостоверяющие личность,

«Коротич отвечал отказом. В попытках противодействия сотрудникам, размахивал руками, хватал полицейского за руки и форменное обмундирование», — следует из материалов дела.

Суд же указал, что из протокола не представляется возможным установить, чьи конкретно требования не выполнил Коротич, кого именно он хватал за руки и обмундирование.

«Из материалов усматривается, что для преодоления сопротивления к Коротичу была применена физическая сила, боевые приемы и специальные средства, однако эти данные в протоколе отражения не нашли. Отсутствуют и документы, обосновывающие законность требований сотрудников полиции, адресованных Коротичу», — передали в ОПС.

Материалы по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») в отношении Коротича возвращены в 1 отдел полиции УМВД России по Адмиралтейскому району для устранения недостатков.

Отметим, в случае, если вина оперного певца будет доказана в суде, ему грозит выплата административного штрафа в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от сорока до 120 часов.