Атланта, США, 22 октября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. «Атланта Хоукс» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 113:87.

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Самым результативным игроком матча стал форвард «Атланты» Кэм Реддиш, в активе которого 20 очков. Кроме того, разыгрывающий Лука Дончич отметился дабл-даблом из 18 очков и 11 подборов

В составе «Далласа» разыгрывающий Трей Янг сделал дабл-дабл из 19 очков и 14 результативных передач.

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