Ижевск, 22 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 22 октября прививку от коронавируса сделали 460 183 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Belzdrav.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получил 338 161 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировался 6231 житель республики. 962 человека получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделал 73 601 человек, за указанный период количество вакцинированных увеличилось на 3092 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 октября провели 1 910 043 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 8308 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 8484 исследования.

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