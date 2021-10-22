Тирана, 22 октября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. На телах четырех туристов из России, которых ранее нашли мертвыми в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая Албании, не было обнаружено следов насилия. Об этом 22 октября сообщает портал издания Albanian Daily News со ссылкой на отчет прокуратуры страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

«В документах говорится, что на телах погибших не обнаружено следов насилия», — говорится в сообщении.

Также указывается, что после инцидента были для проверки взяты пробы воды из бассейна сауны и хлора для дезинфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая Албании обнаружили тела четырёх российских туристов, причиной смерти которых, по предварительным данным, стало удушье.