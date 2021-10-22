Ижевск, 22 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 22 октября провели 1 910 043 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Тесты на коронавирус

За минувшие сутки лаборатории республики провели 8308 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 8484 исследования.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 11 человек. Накануне было зарегистрировано также 11 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2598 человек.

Читайте также: Ещё 11 жителей Удмуртии скончались от COVID-19