Сочи, Краснодарский край, , 10:57 — REGNUM Торгово-экономические отношения России и Израиля успешно развиваются. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

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«Торгово-экономические связи по объёму пока скромными являются, но всё-таки развиваются успешно», — заявил Путин.

«За первые семь месяцев текущего года товарооборот вырос на 50%, несмотря на все пандемийные ограничения. Это очень важная составляющая, есть интересные направления… это высокотехнологичные отрасли экономики», — указал он.