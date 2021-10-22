Сан-Франциско, США, 22 октября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 115:113.

(сс) Keith Allison Стивен Карри в составе баскетбольного клуба «Голден Стейт Уорриорз»

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, оформивший дабл-дабл из 45 очков и 10 подборов.

В составе «Клипперс» форвард Пол Джордж набрал 29 очков и сделал 11 подборов.