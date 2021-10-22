Воронеж, 22 октября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Немецкого бизнесмена Клауса-Дитера Хайнце обнаружили мёртвым в центре Воронежа утром 22 октября. Причины смерти устанавливаются.

Bychkov Denis Воронеж

Тело немецкого бизнесмена было обнаружено возле театра оперы и балеты, сообщили «Вести-Воронеж». Причина смерти пока неизвестна.

Отметим, что Клаус-Дитер Хайнце является главой Германской ассоциации выпускников вузов Воронежа, руководителем химического технопарка. На днях он участвовал в открытии выставки старинных книг, вывезенных из Воронежского госуниверситета немцами в годы войны и возвращённых в августе этого года.