Шиловский район, Рязанская область, 22 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Первые фотографии с места пожара на заводе по производству пороха в Шиловском районе Рязанской области опубликовали в МЧС России, сообщает 22 октября корреспондент ИА REGNUM.

МЧС России Пожар на заводе под Рязанью

Пожарные проводят проливку конструкций, здание цеха сильно пострадало. Спасатели утверждают, что угрозы населению нет. На место происшествия выдвинулись аэромобильные группировки отряда Центроспас и Тульского спасательного центра, всего 95 человек и 15 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в результате нарушение технологических процессов произошёл утром 22 октября. Про предварительным данным, погибли 16 человек.