Сочи, Краснодарский край, , 10:54 — REGNUM Между Россией и Израилем за 30 лет сложились уникальные отношения. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Флаги России и Израиля Mil.ru

«Ваш визит приурочен к 30-летию восстановления дипломатических отношений. За это время между Россией и Израилем сложились в известной степени даже уникальные отношения, и для этого есть все основания», — заявил Путин.

«Во-первых, Советский Союз, наша страна как правопреемница СССР, стояли у истоков создания государства Израиль. А во-вторых, в Израиле проживает, наверное, самая большая за рубежом русскоговорящая община. Много здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны — к этим людям мы относимся с особой теплотой», — указал он.