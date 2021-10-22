Берлин, 22 октября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Дебют кабриолета Mercedes-AMG SL состоится в онлайн-формате 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Mercedes-AMG Салон нового кабриолета Mercedes-AMG SL

Новинка оснащена полным приводом 4Matic+. Внутри автомобиль будет укомплектован четырьмя креслами, обтянутыми светлой перфорированной тканью, огромным дисплеем развлекательного комплекса, голубой подсветкой салона и мультирулём.

Создавали кабриолет специалисты из AMG. Это говорит о том, что на рынок выйдут модели, которые будут по максимуму оснащены различными опциями. Однако более подробная информация об автомобиле будет обнародована во время его премьеры.

Стоит отметить, что большая часть доводки модели производилась виртуально. При этом специалистам компании всё же пришлось провести дорожные испытания кабриолета в Швеции для настройки полного привода и морозоустойчивости механизма складной мягкой крыши.

Ранее стало известно, что до конца 2021 года немецкий автопроизводитель Mercedes-AMG прекратит сборку моделей GT Coupe и Roadster. Дилеры компании уже прекратили приём заказов на эти автомобили.

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