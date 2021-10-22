Москва, 22 октября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. С 1 ноября начнётся выдача безвозмездных грантов для малого и среднего бизнеса, сообщает 22 октября сайт правительства России.

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Поддержку в рамках антиковидных мер поддержки получат компании, работающие в сферах спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга, развлечений и ряде других.

Заявки принимаются до 15 декабря 2021 года, при этом выдача грантов стартует уже с 1 ноября — через восемь рабочих дней после подачи заявления в ФНС. Объём выплат зависит от числа работников — один МРОТ на одного занятого, в том числе и самого предпринимателя. Всего поддержка, по оценкам правительства, охватит 3 млн работающих.