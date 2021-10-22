Рязань, 22 октября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Рязанской области в результате пожара в пороховом цехе на заводе «Эластик» погибли семь человек, сообщили 22 октября в пресс-службе регионального главного управления МЧС.

61.mchs.gov.ru МЧС

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По данным ведомства, 10 человек пострадали, один госпитализирован. Судьба еще девяти человек остается неизвестной.

На месте задействованы 47 единиц техники, в том числе от регионального МЧС — 95 человек и 20 единиц техники.