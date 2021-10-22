Киев, 22 октября 2021, 10:52 — REGNUM Переговоры с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком провела заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Об этом 22 октября сообщил Ермак на своей странице в соцсети Twitter.
«Обсудили итоги её недавнего визита в Россию и координировали наши дальнейшие совместные усилия по урегулированию ситуации в Донбассе», — говорится в его сообщении.
В свою очередь, Нуланд на своей странице в соцсети Twitter назвала эти переговоры с Ермаком «хорошими».
Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что деятельность НАТО на Украине угрожает безопасности России.