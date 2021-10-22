Джакарта, 22 октября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Сильный дождь, сопровождавшийся ветром, обрушился на несколько районов острова Ява в Индонезии, в результате чего погиб один человек, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Freedom II Andres Ливень

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Один человек умер, а другой получил ранения в результате оползня.

Из-за экстремального погодного явления повреждения получили около 70 домов.

Как сообщало ИА REGNUM, тысячи домов и сельскохозяйственных угодий в округе Серданг Бедагай в провинции Северная Суматра в Индонезии оказались подтоплены.

Подробнее в материале:Тысячи домов в Индонезии оказались подтоплены