Шиловский район, Рязанская область, 22 октября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. По предварительным данным, при пожаре на заводе по производству пороха в Шиловском районе Рязанской области погибли 16 человек.

Pixabay.com Пожар

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Об этом 22 октября «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

Ранее в МЧС России заявляли о семи погибших, региональный минздрав подтверждал гибель пяти человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на место ЧП вылетел врио министра МЧС России Александр Чуприян.