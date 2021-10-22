Рязань, 22 октября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. На ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» (Рязанская область), на котором 22 октября 2021 года произошёл пожар, унесший жизни людей, нарушали требования пожарной безопасности. Проверка выполнения ранее выданного предписания в мае 2021 года выявила, что 26 пунктов не выполнены, среди требований было «оборудовать помещения автоматической пожарной сигнализацией», «оборудовать помещения системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», передаёт ИА REGNUM.

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По данным ФГИС «Единый реестр проверок», ФГУП было объектом проверок 19 раз. В мае 2021 года Главное управление МЧС России по Рязанской области проверило исполнение предписания №8/1/5, выданного 14 ноября 2019 года. Оказалось, что сразу 26 пунктов предписания не были выполнены, в том числе связанные с необходимостью установить систему оповещения при пожаре и автоматическую систему пожарной сигнализации в ряде зданий. Новый срок исполнения предписания — до 10.05.2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, завод был обанкрочен шесть лет назад — в октябре 2015 года. Долги предприятия на конец процедуры наблюдения в 2013 году превышали 387,7 млн рублей. Инициатором банкротного дела в 2011 году стало ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации».

Напомним, 22 октября 2021 года стало известно о пожаре в цехе по производству пороха. Есть данные о пяти погибших. Ещё 11 сотрудников завода ищут спасатели.