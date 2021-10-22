Санкт-Петербург, 22 октября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Пожарно-спасательные подразделения Петербурга за минувшую ночь и утро совершили 39 выездов на места, где возникла угроза падения деревьев, металлических конструкций и обрыва проводов. Об этом сообщили 22 октября в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

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По состоянию на 10:30 мск 22 октября, после сильного ночного шторма пожарно-спасательные подразделения совершили 39 выездов: 17 — угроза падения деревьев, 17 — угроза падения слабо закрепленных метал. конструкций, пять — обрыв проводов.

Работы по устранению последствий непогоды продолжаются.

Напомним, в пятницу22 октября погоду Северной столицы продолжит определять активный североатлантический циклон. Однако, как сообщает ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус, на этот раз он развернётся к региону своей более холодной частью. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха +7…+9 градусов, по области +5…+10 градусов. Ветер юго-западный по направлению, он будет сильным и порывистым, его скорость составит 7−12 м/с, а в порывах достигнет 18−23 м/с.