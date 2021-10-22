Оренбург, 22 октября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Оренбургской области адвокат выманивала 1,5 млн рулей по делу о преступлении против половой неприкосновенности ребёнка, сообщает СУ СКР по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Правозащитницу обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Следствием установлено, что адвокат, осуществляя защиту по уголовному делу об изнасиловании девочки младше 14 лет, ввела в заблуждение мать потерпевшего ребёнка и проинформировала о необходимости передать ей 1,5 млн рублей. Эти деньги якобы предназначались для экспертов медучреждений.

Адвоката задержали 26 мая 2021 года при получении части денег — 400 тыс. рублей. В рамках уголовного дела имущество фигурантки арестовано.