Мухоршибирский район, Бурятия, 22 октября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Следователи организовали проверку по факту смерти двух человек в Мухоршибирском районе Бурятии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тела 67-летнего мужчины и 36-летней женщины были найдены 21 октября в салоне перевернувшейся машины.

Следственное управление СКР по Бурятии В перевернувшейся машине в Бурятии погибли два человека

По данным управления, мужчина являлся фермером. 18 октября он на своём автомобиле Toyota Land Cruiser поехал с работницей искать пропавших сельскохозяйственных животных. Назад они не вернулись, после чего местные жители организовали поиски.

Спустя три дни родственники нашли машину — она лежала в русле реки Тугнуй. В затопленном салоне были обнаружены тела пропавших. На склоне обрывистого берега следователи зафиксировали следы шин, а рычаг машины находился в режиме парковки. Предположительно, водитель остановил внедорожник у кромки берега.

«Спустя некоторое время грунт под передними колёсами обсыпался, и машина скатилась вниз, перевернулась на крышу и упала в воду. Лобовое стекло от удара сломалось. Салон затопило водой, хотя глубина реки в данном месте небольшая, около метра. Водитель и пассажир не смогли выбраться и скончались на месте происшествия», — отметили в управлении.

Точную причину смерти погибших будет установлено в ходе судмедэкспертизы. Правовое решение по происшествию будет принято по итогам доследственной проверки.