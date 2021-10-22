Шиловский район, Рязанская область, 22 октября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Оперативная группа во главе с врио министра МЧС России Александра Чуприяна вылетает в Шиловский район Рязанской области, где 22 октября произошёл пожар на заводе про производству пороха, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна МЧС

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Глава МЧС будет координировать силы и средства по ликвидации ЧС. Он также проведёт рабочее совещание. На базе регионального управления МЧС работает оперативный штаб. В готовность приведены аэромобильные группировки отряда Центроспас в составе около 45 человек и восьми единиц техники, а также 50 человек и семь единиц техники Тульского спасательного центра МЧС России.

«Среди техники — две тяжёлых аварийно-спасательных машины на базе «КамАЗа», экскаватор и автокран. Кроме того, при необходимости будет задействована авиация ведомства с медицинскими модулями на борту», — уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар ликвидирован, на месте работают более 170 человек.