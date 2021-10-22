Артём, Приморский край, 22 октября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В полицию Артема обратилась женщина и рассказала о краже и жестоком обращении с принадлежащей ей собакой породы восточно-европейская овчарка. Ущерб, причиненный заявительнице, составил 60 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Портрет овчарки

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Участковый установил личность похитителя собаки. Им оказался 42-летний местный житель. В полиции мужчина признался, что увидел собаку, которая гуляла на улице без хозяев. Он её забрал и привел домой, после чего убил и употребил в пищу.

Возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит срок до двух лет. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по факту жестокого обращения с животным возбуждено в Губкине Белгородской области. Подозреваемый сам опубликовал ужасающую видеозапись в социальной сети.