Ростов-на-Дону, 22 октября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено следственными органами по факту гибели троих маленьких детей на пожаре в Ростовской области. Об этом сообщили 22 октября в пресс-службе СКР.

Vadim Indeikin Пожар

Трое детей 2015, 2017, 2018 годов рождения погибли в результате пожара в частном домовладении в Зимовниковском районе. В момент пожара дети находились дома одни, без присмотра взрослых.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход доследственной проверки по факту пожара.