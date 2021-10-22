Рига, , 10:42 — REGNUM Резкой критике подвергло решение Национального совета по электронным СМИ Латвии (НСЭСМИ) об аннулировании лицензии на вещание в республике Первого балтийского канала (ПБК) посольство России в стране. Об этом 22 октября говорится на официальной странице российского диппредставительства в соцсети Facebook.

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«Лицемерные маски «псевдосвободы слова» сброшены, Нацсовет по электронным СМИ Латвии в очередной раз показал свое истинное лицо, отзывая с 26 октября лицензию у ПБК — популярнейшего у русскоязычных жителей страны телеканала», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что на фоне обострения ситуации с пандемией COVID-19 в Латвии телеканал подготовил цикл передач о вакцинации, таким образом отреагировав на недавний призыв властей Латвии усилить оповещение местного населения на эту важную и актуальную тему, включая тех многих людей, для кого русский язык в стране является родным.

Отметим, 21 октября НСЭСМИ аннулировал лицензию на вещание в Латвии ретранслятора Первого канала России — Первого балтийского канала.