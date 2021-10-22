Париж, 22 октября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон, находящийся в турне по Европе, встретился 21 октября с советником президента Франции Алис Руфо, с которой обсудил ситуацию в регионах, включая Корейский полуостров и Иран, а также двусторонние отношения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В ходе встречи представительница Франции выразила поддержку усилиям Сеула в вопросе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.

Представители двух стран также обсудили иранскую ядерную сделку. Чхве Чжон Гон отметил, что Южная Корея продолжит оказывать необходимую поддержку для достижения прогресса в переговорах.

В тот же день южнокорейский дипломат принял участие во встрече, организованной представителями аналитического центра «Фонд стратегических исследований» (FSR) и сотрудниками посольства Южной Кореи во Франции.