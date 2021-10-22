Москва, 22 октября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. С ноября по декабрь 2021 года 30 российских банков возобновят льготное кредитование бизнеса по ставке 3% годовых, сообщает 22 октября сайт правительства России.

Kremlin.ru Андрей Белоусов

Введение антикризизных мер поддержки бизнеса и запуск второго этапа программы «ФОТ 3.0» обсуждались на встрече первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова с представителями банков.

«С ноября по декабрь 2021 года для компаний МСП и СОНКО в 30 российских банках будет возобновлена выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых», — рассказали в правительстве об итогах встречи.

На такую поддержку смогут рассчитывать кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, туристические агентства, гостиницы, кафе и рестораны, а также бизнес, занятый в сфере досуга, развлечений и организации мероприятий. Кредиты будут предоставлены как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям при условии сохранения численности работников на уровне 90%. Льготную ставку получат заёмщики, участвовавшие в программе «ФОТ 2.0», и те, кто начал деятельность с 1 июля 2020 года.

Размер кредита может достигать 300 млн рублей, средства будут выдаваться на срок до 18 месяцев, при этом в первые полгода предприниматель будет освобождён от платежей.