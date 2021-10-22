Берлин, , 10:40 — REGNUM Североатлантический альянс должен продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По её словам, «никто не должен рассматривать возможность нападения на партнеров альянса в Прибалтике и Чёрном море».

Крамп-Карренбауэр утверждает, что Москва якобы систематически нарушает воздушное пространство этих государств, в связи с этим следует уделить особое внимание его защите.

Кроме того, политик обвинила Россию в постоянных кибератаках и разжигании миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что решение России закрыть своё постоянное представительство при НАТО «серьёзно повредит» отношениям Москвы со странами Запада.

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