Нальчик, 22 октября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии раскрыто убийство, совершенное 17 лет назад. До этого предполагаемый убийца скрывался от следствия. Дело было раскрыто лишь после того, как его передали в органы Следственного комитета в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет, сообщили 22 октября в пресс-службе СКР по региону.

Убийство

«Были установлены и допрошены свидетели, которые дали подробные показания, изобличившие обвиняемого в совершении преступления», — говорится в сообщении ведомства.

Как было установлено, 19 марта 2004 года мужчина в ходе ссоры с женой избил ее. От многочисленных ударов по голове и телу женщина скончалась, а сам злоумышленник скрылся.

Спустя 17 лет его разыскали и обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. Дело уже передано в суд для вынесения приговора.

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