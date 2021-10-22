Элиста, 22 октября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате автоаварии с участием автобуса и лошади в Республике Калмыкия в ночь на 22 октября, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Лошадь

Авария произошла около 01:35 в Яшкульском районе на 26 км автодороги Яшкуль — Комсомольский.

«Водитель автобуса совершил наезд на животное (лошадь), травмирован один человек, оказана помощь 27 гражданам», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября на Алтае легковой автомобиль столкнулся с коровой, в результате травмы получил ребёнок — пассажир автомобиля.