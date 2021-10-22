Нюрбург, Германия, 22 октября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Специалисты Mercedes-Benz на трассе Нюрбургринг в Германии провели тестовые испытания прототипа кабриолета CLE. Снимки машины размещены на сайте Motor1.

Motor1 Mercedes-Benz CLE

Новинка заменит в модельном ряду марки кабриолет и купе C-Class, а также кабриолет и купе E-Class. По габаритам новый кабриолет CLE займёт место между C‑ и E-Class. В основу архитектуры нового авто ляжет «тележка» Mercedes MRA-2. На основе этой платформы собраны C-Class и S-Class последнего поколения.

Заснятая на трассе модель была полностью покрыта камуфляжной плёнкой. При этом на машине нет серийной световой оптики. Однако уже можно получить представление об общей форме автомобиля.

Также бросается в глаза необычная маскировка крыши в виде пластиковых ракушек. Под ними, возможно, скрываются какие-то датчики или камеры.

Официальная премьера кабриолета CLE ожидается во второй половине 2022 года. На авторынке же модель появится в 2023 году.

Ранее стало известно, что до конца осени нынешнего года на авторынке США появится новый электроседан Mercedes EQS.

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