Нижний Новгород, 22 октября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Нижегородской области определен перечень организаций, которые смогут продолжить деятельность в нерабочие дни с 25 октября до 7 ноября. Соответствующие изменения внес в указ о режиме повышенной готовности губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В самоизоляции

Так, смогут продолжить работу организации с непрерывным технологическим процессом; медицинские и аптечные организации; учреждения социальных услуг с обеспечением проживания; органы государственной власти и местного самоуправления; магазины продовольствия и товаров первой необходимости; организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации; организации, предоставляющие услуги по расчетам и платежам; организации сельского хозяйства, рыбоводства, добычи полезных ископаемых, строительства, информационных технологий, ремонта автотранспортных средств, обслуживания зданий и территорий, ветеринарных услуг; организации, выполняющие гособоронзаказ; учреждения общественного питания на вокзалах, в аэропортах, на автовокзалах и в помещениях работающих организаций; гостиницы и санатории, места в которых были заняты до периода начала нерабочих дней; объекты спорта для проведения соревнований на открытом воздухе; фитнес-центры, бассейны, спортивные клубы; музеи и зоопарки на открытом воздухе; муниципальные бани; организации дополнительного образования и культуры дистанционным способом; многофункциональные центры только по предварительной записи.

Во все общественные места граждане будут допускаться только при наличии QR-кодов или мультипассов — кафе, кинотеатры, музеи, зоопарки, гостиницы. Контролировать наличие цифровых документов организации обязаны самостоятельно.

В детских садах будут работать дежурные группы, спортивные тренировки продолжатся.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области период нерабочих дней установлен с 25 октября по 7 ноября текущего года. Для школьников в этот период будут осенние каникулы.

Читайте также: В Нижегородской области нерабочие дни продлятся с 25 октября по 7 ноября