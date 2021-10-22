Москва, 22 октября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Santeri Viinamäki Хоккей

В составе «Салавата» шайбы забросили нападающие Александр Кадейкин, Маркус Гранлунд и Сакари Маннинен. У ЦСКА отличились защитник Артём Сергеев и форвард Антон Слепышев.

На сегодняшний день «Салават Юлаев» занимает третье место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 32 очка. ЦСКА идёт на пятом месте в Западной конференции с 25 очками.