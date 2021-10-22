Москва, 22 октября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Рубль кажется «замер» после ощутимого укрепления к американскому доллару на прошлой неделе. Текущая неделя, по крайней мере по состоянию на 22 октября, проходит гораздо спокойнее. Почти всю неделю доллар колеблется возле от отметки 71. Об этом сообщил ИА REGNUM директор компании Единый Брокер Артём Арзамасцев.

ИА REGNUM Рубль

Он выразил мнение, что ситуация может измениться уже сегодня, после того, как ЦБ РФ огласит решение по ключевой ставке. Консенсус прогноз аналитиков предполагает повышение ставки в диапазоне 0,25−0,75%, отметил он.

По его словам, на утро пятницы курс доллара так же не показывает никаких резких движений, оставаясь возле отметки 71. По европейской валюте ситуация аналогична с долларом.

Практически всю неделю евро провел в диапазоне 82,4−83,4 рубля за евро, заявил эксперт.