Хабаровск, 22 октября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Хабаровске пенсионерка в погоне за легкими деньгами лишилась своих сбережений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе УМВД.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

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Женщина рассказала, что в августе она увидела в интернете заманчивое объявление о легком заработке. Неизвестные предлагали получать большие прибыли, занимаясь продажами партий природного газа. Её это заинтересовало и она перешла по ссылке, где заполнила анкету и открыла брокерский счет.

При этом владельцы платформы уверяли потерпевшую, что специальных знаний в области инвестиций и биржевой деятельности не требуются. Участвовать в торгах будут специалисты компании, «профессионалы мирового уровня».

В течении двух месяцев пенсионерка перевела «газовым трейдерам» порядка 1,5 млн рублей. При этом её не смутило, что переводы шли на банковскую карту физического лица. Когда женщина захотела вывести свои деньги назад, лжеброкеры заблокировали её аккаунт.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области накануне зафиксировано 12 случаев мошенничества, большинство из которых совершены дистанционным путем с использованием мобильных средств связи и интернета.