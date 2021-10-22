Москва, 22 октября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. При нынешнем уровне добычи угля в России его запасов хватит на сотни лет. Об этом заявил директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Министерства энергетики РФ Сергей Мочальников.

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По его словам, запасы угля в стране превышают 400 миллиардов тонн. Так, только у одной компании «Эльга» 2,2 миллиарда тонн запасов.

«Этого нам хватит на очень долгий период. При современном уровне добычи — приблизительно на 350 лет», — уточнил в беседе с РИА Новости глава департамента.

Он также указал, что добыча угля в России в 2021 году растёт и на сегодня после ковидного 2020 года рост составляет порядка 9%, но по итогам года будет немного ниже.

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«Если сохранятся текущие тенденции, то рост добычи в 2021 году относительно 2020 ожидается около 6%, а в 2022 к 2021 — более 1,5%», — отметил Мочальников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов заявил, что запасов нефти в России при текущем уровне добычи хватит на 59 лет, природного газа — на 103 года.

При этом президент РФ Владимир Путин отметил, что запасы энергоресурсов в России носят неограниченный, планетарный характер.